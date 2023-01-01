Биография

Виталий Соломин — советский театральный и киноактер, сценарист. Народный артист, лауреат премии Правительства Москвы. Родился в Чите 12 декабря 1941 года. Родители Виталия работали музыкальными педагогами, поэтому с раннего детства будущий артист начал заниматься музыкой. После окончания школы переехал в Москву, чтобы поступить в театральное училище. Еще во время обучения начал играть на сцене, участвуя в популярных спектаклях. Когда окончил вуз, его приняли в труппу. Среди знаковых работ актера в то время — роли в постановках «Горе от ума», «Дядя Ваня» и других. Позже Виталий начал ставить спектакли в качестве режиссера. Дебютную роль в кино Виталий Соломин сыграл в 1963 году. Сначала снимался в эпизодах. Впервые серьезную роль ему доверили в киноленте «Женщины», снятом в 1966 году. Этот фильм принес ему узнаваемость. Далее актерская карьера Виталия Соломина начала активно развиваться. Всесоюзную популярность получил благодаря участию в картине о Шерлоке Холмсе, где он сыграл его друга доктора Ватсона.