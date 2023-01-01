Виталий Соломин
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 12 декабря 1941 г. (60 лет)
- Дата смерти
- 27 мая 2002 г.
Биография
Виталий Соломин — советский театральный и киноактер, сценарист. Народный артист, лауреат премии Правительства Москвы. Родился в Чите 12 декабря 1941 года. Родители Виталия работали музыкальными педагогами, поэтому с раннего детства будущий артист начал заниматься музыкой. После окончания школы переехал в Москву, чтобы поступить в театральное училище. Еще во время обучения начал играть на сцене, участвуя в популярных спектаклях. Когда окончил вуз, его приняли в труппу. Среди знаковых работ актера в то время — роли в постановках «Горе от ума», «Дядя Ваня» и других. Позже Виталий начал ставить спектакли в качестве режиссера. Дебютную роль в кино Виталий Соломин сыграл в 1963 году. Сначала снимался в эпизодах. Впервые серьезную роль ему доверили в киноленте «Женщины», снятом в 1966 году. Этот фильм принес ему узнаваемость. Далее актерская карьера Виталия Соломина начала активно развиваться. Всесоюзную популярность получил благодаря участию в картине о Шерлоке Холмсе, где он сыграл его друга доктора Ватсона.
Фильмография
Актёр
- 9.7
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается.1986
- 9.4
Зимняя вишня1985, 88 минБесплатно
- 9.7
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры.1983
- 9.1
Пиковая дама1982, 86 минБесплатно
- 9.5
Сильва1981, 139 минБесплатно
- 9.8
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей.1981
- 9.7
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона1980
- 9.8
Шерлок Холмс и Доктор Ватсон1979
- 9.6
Летучая мышь1978, 132 минБесплатно
- 9.5
Даурия1971
- 8.6
Впереди день1970, 89 минБесплатно
- 8.0
Происшествие, которого никто не заметил1967, 65 минБесплатно
- 8.5
Любимая1965, 78 минБесплатно
- 9.6
Женщины1965, 98 минБесплатно