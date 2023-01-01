Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона (сериал, 1980) смотреть онлайн
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Культовая советская экранизация рассказов о знаменитом на весь мир частном детективе с Василием Ливановым и Виталием Соломиным. Трехсерийный фильм «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» доступен в онлайн-кинотеатре Wink в хорошем качестве.
Легендарный сыщик и его верный помощник снова в деле. Фильмы о Шерлоке Холмсе рассказывают о новых расследованиях. Героям придется разобраться с хитроумными схемами шантажистов и найти заклятого врага Холмса. Профессор Мориарти появится в одной из серий и сразится с героем в смертельной схватке. Однако, спустя пару лет, выяснится, что Холмс выжил. Он готов взяться за новое дело — загадочное убийство богача Рональда Адэра.
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Информация
Рейтинг
- ИМРежиссёр
Игорь
Масленников
- Актёр
Василий
Ливанов
- ВСАктёр
Виталий
Соломин
- РЗАктриса
Рина
Зелёная
- Актёр
Борислав
Брондуков
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
- ВЕАктёр
Виктор
Евграфов
- АЗАктёр
Александр
Захаров
- Актёр
Борис
Клюев
- Актёр
Николай
Крюков
- АПАктёр
Анатолий
Подшивалов
- ВВСценарист
Владимир
Валуцкий
- АКСценарист
Артур
Конан Дойл
- ГППродюсер
Григорий
Прусовский
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- ОДАктёр дубляжа
Олег
Даль
- НЛХудожница
Нелли
Лев
- ВСХудожник
В.
Сергеев
- АЛОператор
Анатолий
Лапшов
- ЮВОператор
Юрий
Векслер
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич