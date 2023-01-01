Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона (сериал, 1980) смотреть онлайн

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Культовая советская экранизация рассказов о знаменитом на весь мир частном детективе с Василием Ливановым и Виталием Соломиным. Трехсерийный фильм «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» доступен в онлайн-кинотеатре Wink в хорошем качестве.



Легендарный сыщик и его верный помощник снова в деле. Фильмы о Шерлоке Холмсе рассказывают о новых расследованиях. Героям придется разобраться с хитроумными схемами шантажистов и найти заклятого врага Холмса. Профессор Мориарти появится в одной из серий и сразится с героем в смертельной схватке. Однако, спустя пару лет, выяснится, что Холмс выжил. Он готов взяться за новое дело — загадочное убийство богача Рональда Адэра.



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