Биография

Николай Крюков — актер театра и кино. Заслуженный артист РСФСР. Родился в селе Замытье Тверской губернии 8 июля 1915 года. После школы приехал в Ленинград и начал трудовую деятельность на заводе «Севкабель». В свободное время стал посещать кружок художественной самодеятельности. Это увлечение в итоге привело Николая в театральную студию при Большом драматическом театре. Затем он работал в театре-студии под руководством Сергея Радлова. А в 1958 году его приняли на киностудию «Ленфильм». Кинодебют Николая Крюкова состоялся в фильме «Морской пост» 1938 года, он появился в эпизодической роли. Настоящую популярность актер приобрел спустя два десятилетия. В 1958 году он сыграл пилота в картине «Последний дюйм». Эта роль была отмечена премией Всесоюзного кинофестиваля. В течение 1960-х Крюков активно снимался и появился более чем в 30 фильмах, среди которых были такие знаковые работы, как «Им было девятнадцать», «Туманность Андромеды» и «Ошибка Оноре де Бальзака». За два десятилетия актер сыграл свыше 100 ролей, укрепив репутацию одного из самых востребованных артистов своего времени. Его герои были разнообразными, включая как советских офицеров, так и иностранных адмиралов. Среди наиболее запоминающихся образов — шведский адмирал в фильме «Россия молодая». Последние работы Николая на экране пришлись на начало 1990-х годов.