Николай Крюков
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 8 июля 1915 г. (77 лет)
- Дата смерти
- 17 апреля 1993 г.
Биография
Николай Крюков — актер театра и кино. Заслуженный артист РСФСР. Родился в селе Замытье Тверской губернии 8 июля 1915 года. После школы приехал в Ленинград и начал трудовую деятельность на заводе «Севкабель». В свободное время стал посещать кружок художественной самодеятельности. Это увлечение в итоге привело Николая в театральную студию при Большом драматическом театре. Затем он работал в театре-студии под руководством Сергея Радлова. А в 1958 году его приняли на киностудию «Ленфильм». Кинодебют Николая Крюкова состоялся в фильме «Морской пост» 1938 года, он появился в эпизодической роли. Настоящую популярность актер приобрел спустя два десятилетия. В 1958 году он сыграл пилота в картине «Последний дюйм». Эта роль была отмечена премией Всесоюзного кинофестиваля. В течение 1960-х Крюков активно снимался и появился более чем в 30 фильмах, среди которых были такие знаковые работы, как «Им было девятнадцать», «Туманность Андромеды» и «Ошибка Оноре де Бальзака». За два десятилетия актер сыграл свыше 100 ролей, укрепив репутацию одного из самых востребованных артистов своего времени. Его герои были разнообразными, включая как советских офицеров, так и иностранных адмиралов. Среди наиболее запоминающихся образов — шведский адмирал в фильме «Россия молодая». Последние работы Николая на экране пришлись на начало 1990-х годов.
Фильмография
Актёр
- 8.6
Палач1990
- 9.5
Деревья на асфальте1984, 75 минБесплатно
- 9.8
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона1980
- 8.2
Акванавты1979, 76 минБесплатно
- 8.1
А вы любили когда-нибудь?1973, 78 минБесплатно
- 8.9
Облака1973, 76 минБесплатно
- 8.9
Умные вещи1973
- 8.8
Мандат1963, 81 минБесплатно
- 9.1
Порожний рейс1962, 88 минБесплатно
- 8.6
Кроткая1960, 67 минБесплатно
- 9.2
Последний дюйм1958, 84 минБесплатно