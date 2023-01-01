Порожний рейс
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Порожний рейс

Порожний рейс (фильм, 1962) смотреть онлайн бесплатно

9.21962, Порожний рейс
Драмы, Советские88 мин12+

Сюжет

В сибирский леспромхоз приезжает молодой журналист Сироткин, чтобы написать очерк о шофере-передовике Хромове. Познакомившись с делами, он узнает, что шофер замешан в темных махинациях директора леспромхоза. Почувствовав опасность, директор поручает Хромову покончить с журналистом, когда тот повезет его обратно...

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Порожний рейс»

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