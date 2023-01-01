Порожний рейс (фильм, 1962) смотреть онлайн бесплатно
9.21962, Порожний рейс
Драмы, Советские88 мин12+
Сюжет
В сибирский леспромхоз приезжает молодой журналист Сироткин, чтобы написать очерк о шофере-передовике Хромове. Познакомившись с делами, он узнает, что шофер замешан в темных махинациях директора леспромхоза. Почувствовав опасность, директор поручает Хромову покончить с журналистом, когда тот повезет его обратно...
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ВВРежиссёр
Владимир
Венгеров
- ГЮАктёр
Георгий
Юматов
- АДАктёр
Александр
Демьяненко
- ТСАктриса
Тамара
Сёмина
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- ГКАктёр
Герман
Качин
- СХАктриса
Светлана
Харитонова
- БЧАктёр
Борис
Чирков
- Актриса
Ирина
Гу�банова
- Актёр
Николай
Крюков
- НКАктёр
Николай
Кузьмин
- САСценарист
Сергей
Антонов
- ИГПродюсер
И.
Гольдин
- ВРХудожница
Виля
Рахматуллина
- ГМОператор
Генрих
Маранджян
- ИШКомпозитор
Исаак
Шварц