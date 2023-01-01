Порожний рейс (фильм, 1962) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В сибирский леспромхоз приезжает молодой журналист Сироткин, чтобы написать очерк о шофере-передовике Хромове. Познакомившись с делами, он узнает, что шофер замешан в темных махинациях директора леспромхоза. Почувствовав опасность, директор поручает Хромову покончить с журналистом, когда тот повезет его обратно...



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