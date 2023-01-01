Биография

Борис Чирков – актер театра и кино, педагог, обладатель нескольких правительственных наград. Будущий артист родился в 1901 г. в Нолинске Вятской губернии. С детства отличался хорошим голосом и музыкальным слухом, играл на гармони, а позднее стал исполнителем песен в кинофильмах. В юности стал участвовать в театральной самодеятельности вместе со своим отцом. Сначала он был суфлером, а затем организаторы стали доверять Борису Чиркову роли в небольших эпизодах. В 1921 г. юноша уехал в Петроград, чтобы получить высшее образование. После непродолжительной учебы в политехническом институте он решил выбрать актерскую профессию. В 1926 г. артист получил диплом Ленинградского института сценического искусства. Дебютную роль в кино молодой актер исполнил в 1927 г. в картине «Мой сын». Яркого персонажа он сыграл в киноленте «Чапаев». Массовая известность пришла к артисту после выхода на экраны трилогии «Юность Максима», «Возвращение Максима» и «Выборгская сторона». В этих фильмах Борис Чирков предстал в образе главного героя. После роли Максима его стали узнавать даже на улице. В 1939 г. он вновь блистательно сыграл ведущую роль в картине «Учитель». Затем актер снялся в кинолентах «Киевлянка», «Верные друзья», «Семь стариков и одна девушка».