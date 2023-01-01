Сказка о рыбаке и рыбке
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Сказка о рыбаке и рыбке

Сказка о рыбаке и рыбке (фильм, 1950) смотреть онлайн

9.21950, Сказка о рыбаке и рыбке
Мультфильм, Советские мультфильмы30 мин6+
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О фильме

Жили-были старик со старухой у самого синего моря. Закинул невод старик в море и поймал рыбку, да не простую, а золотую…

Сказка о рыбаке и рыбке смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
SD
Время
30 мин / 00:30

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb