Сказка о рыбаке и рыбке (фильм, 1950) смотреть онлайн
9.21950, Сказка о рыбаке и рыбке
Мультфильм, Советские мультфильмы30 мин6+
Фильм в подписке «Wink Дети»
О фильме
Жили-были старик со старухой у самого синего моря. Закинул невод старик в море и поймал рыбку, да не простую, а золотую…
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СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоSD
Время30 мин / 00:30
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb