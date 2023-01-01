Сказка о рыбаке и рыбке (фильм, 1950) смотреть онлайн

Жили-были старик со старухой у самого синего моря. Закинул невод старик в море и поймал рыбку, да не простую, а золотую…



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