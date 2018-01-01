Биография

Георгий Милляр – актер театра и кино, сыгравший более 120 ролей, родился 7 ноября 1903 года. Широкую известность принесли Милляру роли в экранизациях сказок режиссера А. Роу, а особенно ярко актер воплотил образ Бабы-Яги и других антигероев. В возрасте 85 лет актер получил звание народного артиста. Отцом Милляра был инженер из Марселя Франц де Милье, который прибыл по работе в Россию и женился на русской. Семья жила в роскошной обстановке, Милляр с детства увлекался музыкой и театром, гувернантки обучали будущего актера иностранным языкам. Однако в результате раскулачивания семья лишилась практически всех средств. Фамилию Милье овдовевшая мать актера сменила на Милляр. В 1920 году в Геленджике актер впервые вышел на сцену театра, в котором он служил простым бутафором. Актриса театра заболела, и Милляр исполнил заглавную женскую роль в постановке «Золушка». В 1924 году переехал в Москву и поступил в театральную школу. Успех актеру принесли роли в кино. Кинокарьеру он начал с эпизодов, а в 1938 году был утвержден на роль царя в экранизации сказки «По щучьему велению» (реж. А. Роу). Впоследствии Роу задействовал актера во всех своих картинах. Впервые в образе Бабы-Яги Милляр предстал в фильме «Василиса Прекрасная». Великолепно удавался актеру и образ Кощея Бессмертного. Помимо актерских работ, Милляр участвовал в озвучивании мультфильмов.