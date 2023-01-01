Вечера на хуторе близ Диканьки
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Вечера на хуторе близ Диканьки

Вечера на хуторе близ Диканьки (фильм, 1961) смотреть онлайн бесплатно

9.61961, Вечера на хуторе близ Диканьки
Фэнтези, Советские66 мин6+

Сюжет

Советская экранизация одного из рассказов одноименного цикла Н.В. Гоголя. Яркая киносказка с комедийными элементами — «Вечера на хуторе близ Диканьки» 1961 года от Александра Роу.

Согласно народному поверью, в ночь перед Рождеством столкновение с нечистой силой практически неизбежно. Вот и кузнец Вакула — мужественный, но робеющий перед возлюбленной Оксаной, — повстречал настоящего черта. Парень оказался не робкого десятка и подрядил сверхъестественную сущность себе в помощники. А что еще остается, когда любимая женщина требует в подарок обувь прямиком из царского дворца?

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Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Советские, Фэнтези

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»

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