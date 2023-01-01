Вечера на хуторе близ Диканьки (фильм, 1961) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Советская экранизация одного из рассказов одноименного цикла Н.В. Гоголя. Яркая киносказка с комедийными элементами — «Вечера на хуторе близ Диканьки» 1961 года от Александра Роу.
Согласно народному поверью, в ночь перед Рождеством столкновение с нечистой силой практическ�и неизбежно. Вот и кузнец Вакула — мужественный, но робеющий перед возлюбленной Оксаной, — повстречал настоящего черта. Парень оказался не робкого десятка и подрядил сверхъестественную сущность себе в помощники. А что еще остается, когда любимая женщина требует в подарок обувь прямиком из царского дворца?
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Информация
Рейтинг
- АРРежиссёр
Александр
Роу
- ЮТАктёр
Юрий
Тавров
- Актриса
Людмила
Хитяева
- ГМАктёр
Георгий
Милляр
- АХАктёр
Александр
Хвыля
- СМАктёр
Сергей
Мартинсон
- АКАктёр
Анатолий
Кубацкий
- АРАктёр
Александр
Радунский
- ДКАктёр
Дмитрий
Капка
- НЯАктёр
Николай
Яковченко
- ЛМАктриса
Людмила
Мызникова
- АРСценарист
Александр
Роу
- НГСценарист
Николай
Гоголь
- АДПродюсер
Андрей
Демьяненко
- Актёр дубляжа
Владимир
Кашпур
- ЯБАктёр дубляжа
Яков
Беленький
- ИРАктёр дубляжа
Иван
Рыжов
- ЛДХудожница
Лилия
Душина
- АФКомпозитор
Аркадий
Филиппенко