Биография

Владимир Кашпур — актер театра и кино, родился 26 октября 1926 года. Был удостоен звания народного артиста, Государственной премии и Ордена Почета. Фильмография актера насчитывает более 110 ролей в полнометражных картинах и телеспектаклях. В 1956 году поступил в Школу-студию МХАТ. Актера, который уже 5 лет прослужил в драматическом театре во Владимире, взяли на второй курс. Одногруппниками Кашпура стали В. Невинный, А. Покровская, А. Филозов. Вместе с Е. Евстигнеевым, с которым познакомился еще во Владимире, Кашпур жил в общежитии. Актеры дружили всю жизнь. После окончания вуза служил в театре «Современник». Первым фильмом Владимира Кашпура стала героическая киноповесть «Юность наших отцов» 1958 года, где актер исполнил эпизодическую роль. В 1959 году вышла военная кинолента «Баллада о солдате» с участием актера. Известность принесли Владимиру Кашпуру роли в кинокартинах «Путь в \"Сатурн\"», «Батальоны просят огня». В 1972 году вышел фильм режиссера С. Герасимова «Любить человека» с участием Кашпура. В 1987 году снялся в драме «Холодное лето пятьдесят третьего…», исполнив роль капитана рейда."