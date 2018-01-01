Гроза над Белой (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

Действие фильма происходит в 1919 году. Фильм рассказывает об эпизоде Гражданской войны, когда войска под командованием М. В. Фрунзе осводили от белогвардейцев Уфу.



Гроза над Белой смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.