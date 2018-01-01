Гроза над Белой (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно
9.01968, Гроза над Белой
Драма86 мин18+
О фильме
Действие фильма происходит в 1919 году. Фильм рассказывает об эпизоде Гражданской войны, когда войска под командованием М. В. Фрунзе осводили от белогвардейцев Уфу.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.7 IMDb
- СЧРежиссёр
Станислав
Чаплин
- ЕНРежиссёр
Евгений
Немченко
- АМАктёр
Александр
Михайлов
- АЯАктёр
Алексей
Яковлев
- НТАктриса
Наталья
Тенякова
- Актёр
Владимир
Кашпур
- Актёр
Геннадий
Юхтин
- Актёр
Ефим
Копелян
- ЭПАктриса
Эмма
Попова
- НВАктёр
Николай
Волков
- БФАктёр
Бруно
Фрейндлих
- ГКАктёр
Георгий
Куликов
- ЛЛСценарист
Леонид
Любашевский
- ЛЖСценарист
Леонид
Жежеленко
- ОКОператор
Олег
Куховаренко
- НСКомпозитор
Надежда
Симонян