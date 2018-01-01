Олег Куховаренко

WinkОлег Куховаренко
- Карьера
- Оператор
- Дата рождения
- 29 июля 1925 г. (78 лет)
- Дата смерти
- 25 января 2004 г.
Фильмография
Оператор
- 9.0
Необыкновенные приключения Карика и Вали1987, 126 минБесплатно
- 9.1
Бабушкин внук1979, 76 минБесплатно
- 9.1
Девочка, хочешь сниматься в кино?1977, 77 минБесплатно
- 8.8
Принц и нищий1972, 74 минБесплатно
- 9.1
Прощание с Петербургом1971, 92 минБесплатно
- 9.2
Пятеро с неба1969, 89 минБесплатно
- 8.9
Гроза над Белой1968, 86 минБесплатно
- 9.6
Родная кровь1963, 85 минБесплатно