Фильм Родная кровь (1963)

Между танкистом и паромщицей с тремя детьми возникает теплое чувство, способное изменить их жизнь. Фильм «Родная кровь» — трогательная советская драма с Вией Артмане, Евгением Матвеевым и Анатолием Папановым.



Великая Отечественная война. Танкист Владимир, который недавно выписался из госпиталя, встречает одинокую мать по имени Соня, работающую на переправе. Слово за слово, и вот Владимир уже в гостях у Сони, знакомится с ее тремя детьми, зовет ее в кинои помогает по хозяйству. Теперь каждый раз отправляясь с фронта в отпуск, Владимир едет к своей новообретенной семье, где он стал как родной. Но война кончается, и, вернувшись к Соне, бывший танкист понимает, что все не может быть, как прежде.



Ждет ли их счастье, вы узнаете, если будете смотреть «Родная кровь» (1963) онлайн в хорошем качестве на Wink.

