Фильм Родная кровь (1963)

Родная кровь (1963)

Драма, Военный85 мин16+

О фильме

Между танкистом и паромщицей с тремя детьми возникает теплое чувство, способное изменить их жизнь. Фильм «Родная кровь» — трогательная советская драма с Вией Артмане, Евгением Матвеевым и Анатолием Папановым.

Великая Отечественная война. Танкист Владимир, который недавно выписался из госпиталя, встречает одинокую мать по имени Соня, работающую на переправе. Слово за слово, и вот Владимир уже в гостях у Сони, знакомится с ее тремя детьми, зовет ее в кинои помогает по хозяйству. Теперь каждый раз отправляясь с фронта в отпуск, Владимир едет к своей новообретенной семье, где он стал как родной. Но война кончается, и, вернувшись к Соне, бывший танкист понимает, что все не может быть, как прежде.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.4 IMDb