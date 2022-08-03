Фильм Родная кровь (1963)

О фильме
Между танкистом и паромщицей с тремя детьми возникает теплое чувство, способное изменить их жизнь. Фильм «Родная кровь» — трогательная советская драма с Вией Артмане, Евгением Матвеевым и Анатолием Папановым.
Великая Отечественная война. Танкист Владимир, который недавно выписался из госпиталя, встречает одинокую мать по имени Соня, работающую на переправе. Слово за слово, и вот Владимир уже в гостях у Сони, знакомится с ее тремя детьми, зовет ее в кинои помогает по хозяйству. Теперь каждый раз отправляясь с фронта в отпуск, Владимир едет к своей новообретенной семье, где он стал как родной. Но война кончается, и, вернувшись к Соне, бывший танкист понимает, что все не может быть, как прежде.
Ждет ли их счастье, вы узнаете, если будете смотреть «Родная кровь» (1963) онлайн в хорошем качестве на Wink.
Рейтинг
- МЕРежиссёр
Михаил
Ершов
- ЕМАктёр
Евгений
Матвеев
- ВААктриса
Вия
Артмане
- Актриса
Татьяна
Доронина
- ВПАктриса
Вера
Поветкина
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- НМАктёр
Николай
Морозов
- АДАктёр
Андрей
Данилов
- ЮФАктёр
Юрий
Фисенко
- ВРАктёр
Владимир
Ратомский
- ИСАктёр
Игорь
Селюжонок
- ФКСценарист
Федор
Кнорре
- ОКОператор
Олег
Куховаренко
- ВБКомпозитор
Вениамин
Баснер