Биография

Андрей Данилов — актер. Родился в Оленегорске 26 июля 1956 года. Получил профессиональное образование в ЛГИТМиК, окончив его в 1978 году. Студент учился у режиссера Игоря Владимирова. Десять лет служил в театре Ленсовета. В числе его крупных сценических работ — Кай в постановке «Снежная королева». Этап творческой биографии Андрея Данилова, связанный с кинематографом, начался в 1976 году. Начинающему артисту сразу досталась большая роль в драме «Обычный месяц». Юноша попал в команду знаменитых артистов, вместе с ним на съемочной площадке находились Кирилл Лавров и Наталья Фатеева. После череды второстепенных ролей в 1982 году Данилову снова довелось сыграть главного персонажа в фильме «Казнить не представляется возможным». Последняя роль артиста пришлась на 1989 год, когда он сыграл в фильме-спектакле «Победительница».