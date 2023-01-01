Все решает мгновение (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно
8.91978, Все решает мгновение
Драма, Мелодрама93 мин18+
О фильме
Героиня фильма обладает уникальным талантом пловчихи, который помогает ей довольно легко показывать рекордное время на тренировках в «родном» бассейне. Но на соревнованиях при заполненных трибунах девушке никак не удается преодолеть барьер страха. Сможет ли она справиться с собой и победить на международных соревнованиях?
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ГБАктриса
Галина
Беляева
- ОААктриса
Ольга
Агеева
- БЗАктёр
Борис
Зайденберг
- Актриса
Наталья
Фатеева
- Актёр
Александр
Абдулов
- АДАктёр
Александр
Демьяненко
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- НОАктёр
Николай
Озеров
- АДАктёр
Андрей
Данилов
- АВАктёр
Алексей
Васильев
- ВБПродюсер
Виктор
Бородин
- ПБПродюсер
Полина
Борисова
- ЮПХудожник
Юрий
Пашигорев
- АЖКомпозитор
Александр
Журбин