Все решает мгновение (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

Героиня фильма обладает уникальным талантом пловчихи, который помогает ей довольно легко показывать рекордное время на тренировках в «родном» бассейне. Но на соревнованиях при заполненных трибунах девушке никак не удается преодолеть барьер страха. Сможет ли она справиться с собой и победить на международных соревнованиях?



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