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Все решает мгновение

Все решает мгновение (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

8.91978, Все решает мгновение
Драма, Мелодрама93 мин18+

О фильме

Героиня фильма обладает уникальным талантом пловчихи, который помогает ей довольно легко показывать рекордное время на тренировках в «родном» бассейне. Но на соревнованиях при заполненных трибунах девушке никак не удается преодолеть барьер страха. Сможет ли она справиться с собой и победить на международных соревнованиях?

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Страна
СССР
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb