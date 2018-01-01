Биография

Галина Беляева — российская актриса. Удостоина звания заслуженной артистки России. Родилась в Иркутске 26 апреля 1961 года. В школе занималась балетом, мечтала танцевать на сцене. В 1979 году успешно окончила училище хореографии г. Воронежа, где обучалась на факультете балета и танца. После получила диплом актрисы в щукинском училище. Галина Беляева получила популярность после первой же своей роли в драме «Мой ласковый и нежный зверь», где она сыграла главную героиню Оленьку Скворцову. Фильм стал успешным стартом для карьеры актрисы. В 1983 она снялась в многосерийной картине «Анна Павлова», где также получила центральную роль. В ленте о жизни и карьере известной русской балерины актрисе довелось исполнять основные танцевальные партии. В фильмографии актрисы также съемки в фильмах «Ах, водевиль, водевиль…», «Бабник». С 1983 года Галина работает в театре Маяковского, участвовала в таких постановках, как «Завтра была война», «Мертвые души», «Банкет», «Женитьба» и многих других. Была членом жюри в телевизионном шоу «Танцы со звездами».