Ах, водевиль, водевиль... (фильм, 1980) смотреть онлайн

Старый добрый XIX век. Богатый отставной прапорщик Акакий Ушица - не молод, да и ходит на протезе. Первые две жены ему не удались, но, милостью Божией, обе померли. И взбрело ему в голову жениться снова на очаровательной, юной Верочке.
Его желание горячо поддерживает ее отец, актер «больших и малых театров» Михайло Лисичкин. Верочка же мечтает только о сцене. Служанка Катенька вызвалась помочь бедной девушке. Как же они одурачат незадачливого жениха, да и любящего папочку заодно!
7.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ГЮРежиссёр
Георгий
Юнгвальд-Хилькевич
- Актёр
Олег
Табаков
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- ГБАктриса
Галина
Беляева
- ЛКАктриса
Людмила
Крылова
- ЖРАктриса
Жанна
Рождественская
- ЭГАктёр
Эммануил
Геллер
- ЛААктриса
Лина
Арифулина
- БИАктёр
Борис
Иванов
- ТРАктриса
Татьяна
Розова
- ЛЛАктриса
Людмила
Ларина
- ГЮСценарист
Георгий
Юнгвальд-Хилькевич
- ПГСценарист
Пётр
Григорьев
- ВБОператор
Владимир
Бондарев
- МДКомпозитор
Максим
Дунаевский
- ДАКомпозитор
Дмитрий
Атовмян