Ах, водевиль, водевиль... (фильм, 1980) смотреть онлайн

Старый добрый XIX век. Богатый отставной прапорщик Акакий Ушица - не молод, да и ходит на протезе. Первые две жены ему не удались, но, милостью Божией, обе померли. И взбрело ему в голову жениться снова на очаровательной, юной Верочке.



Его желание горячо поддерживает ее отец, актер «больших и малых театров» Михайло Лисичкин. Верочка же мечтает только о сцене. Служанка Катенька вызвалась помочь бедной девушке. Как же они одурачат незадачливого жениха, да и любящего папочку заодно!

