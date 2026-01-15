Ах, водевиль, водевиль...
Ах, водевиль, водевиль...

Ах, водевиль, водевиль... (фильм, 1980) смотреть онлайн

9.61980, Ах, водевиль, водевиль...
Мюзикл, Комедия64 мин0+
Старый добрый XIX век. Богатый отставной прапорщик Акакий Ушица - не молод, да и ходит на протезе. Первые две жены ему не удались, но, милостью Божией, обе померли. И взбрело ему в голову жениться снова на очаровательной, юной Верочке.

Его желание горячо поддерживает ее отец, актер «больших и малых театров» Михайло Лисичкин. Верочка же мечтает только о сцене. Служанка Катенька вызвалась помочь бедной девушке. Как же они одурачат незадачливого жениха, да и любящего папочку заодно!

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мюзикл
Время
64 мин / 01:04

7.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

