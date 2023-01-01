Олег Табаков
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 17 августа 1935 г. (82 года)
- Дата смерти
- 12 марта 2018 г.
Биография
Режиссер, продюсер, театральный и общественный деятель, педагог и актер Олег Табаков – человек, подаривший русской культуре легендарную «Табакерку» и голос кота Матроскина. Олег Табаков родился в семье врачей. В детстве его окружали доброжелательные люди, с которыми он делил пространство небольшой коммунальной квартиры. Маленький Олег любил читать и заучивать наизусть тексты из «Робинзона Крузо» и «Стального когтя». Первые роли Олег Табаков сыграл еще в детстве, в театре «Молодая гвардия»: тогда он только перешел в восьмой класс. В автобиографии он называет руководительницу театра, Наталью Иосифовну, крестной матерью в своей профессии. Тонкости актерского ремесла Табаков осваивал и оттачивал в Школе-студии МХАТ, а по окончании обучения быстро приобрел известность. Фильмы Олега Табакова и десятки его спектаклей можно было видеть в Германии, Дании, США, Австрии, Чехии. Он организовал летнюю актерскую школу на базе Гарвардского университета, ставил телевизионные спектакли, моноспектакли, киносказки. Сегодня дело Табакова продолжают его последователи и ученики.
Фильмография
Актёр
- 9.4
Кухня. Последняя Битва2017, 109 мин
- 9.5
Кухня в Париже2014, 102 мин
- 9.1
Тот еще Карлсон!2012, 80 минБесплатно
- 9.4
Илья Муромец и Соловей-Разбойник2007, 76 мин
- 8.7
Мнения сторон2001, 105 минБесплатно
- 7.1
Три истории1997, 108 мин
- 7.2
Элита1997, 52 минБесплатно
- 6.1
Оно1989, 116 минБесплатно
- 9.2
Раз, два — горе не беда!1988, 83 минБесплатно
- 7.9
Конец света с последующим симпозиумом1986
- 8.3
Корабль пришельцев1985, 87 минБесплатно
- 9.4
После дождичка в четверг1985, 74 минБесплатно
- 8.5
Аплодисменты, аплодисменты...1984, 72 минБесплатно
- 8.9
Чужая жена и муж под кроватью1984, 63 минБесплатно
- 8.8
Все наоборот1981, 65 минБесплатно
- 9.7
Семнадцать мгновений весны1973
- 9.1
Тайна железной двери1971, 68 минБесплатно
- 9.2
Достояние республики1971
- 8.5
Король-олень1969, 72 минБесплатно