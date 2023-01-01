Биография

Режиссер, продюсер, театральный и общественный деятель, педагог и актер Олег Табаков – человек, подаривший русской культуре легендарную «Табакерку» и голос кота Матроскина. Олег Табаков родился в семье врачей. В детстве его окружали доброжелательные люди, с которыми он делил пространство небольшой коммунальной квартиры. Маленький Олег любил читать и заучивать наизусть тексты из «Робинзона Крузо» и «Стального когтя». Первые роли Олег Табаков сыграл еще в детстве, в театре «Молодая гвардия»: тогда он только перешел в восьмой класс. В автобиографии он называет руководительницу театра, Наталью Иосифовну, крестной матерью в своей профессии. Тонкости актерского ремесла Табаков осваивал и оттачивал в Школе-студии МХАТ, а по окончании обучения быстро приобрел известность. Фильмы Олега Табакова и десятки его спектаклей можно было видеть в Германии, Дании, США, Австрии, Чехии. Он организовал летнюю актерскую школу на базе Гарвардского университета, ставил телевизионные спектакли, моноспектакли, киносказки. Сегодня дело Табакова продолжают его последователи и ученики.