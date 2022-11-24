Любовь с привилегиями (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно
9.11989, Любовь с привилегиями
Драма, Мелодрама127 мин16+
О фильме
СССР, конец 80-х. Бывший заместитель председателя Совмина Кожемякин приезжает отдыхать в Ялту. Встретить его на вокзале попросили Ирину, которая работает водителем автофургона. Случайное курортное знакомство неожиданно переросло в нечто большее. Ни разница в возрасте, ни в социальном положении не стали помехой. Ирина соглашается стать женой Кожемякина и переезжает в Москву.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Актриса
Любовь
Полищук
- Актёр
Вячеслав
Тихонов
- Актёр
Олег
Табаков
- ЛФАктриса
Лидия
Федосеева-Шукшина
- Актёр
Петр
Щербаков
- ИВАктёр
Игорь
Волков
- АФАктёр
Александр
Феклистов
- ЛКАктриса
Людмила
Корюшкина
- СЖАктриса
Светлана
Жгун
- ИГАктриса
Ирина
Гордина
- ЭБСценарист
Эмиль
Брагинский
- ВЧСценарист
Валентин
Черных
- ВГПродюсер
Виктор
Глухов
- ВППродюсер
Владимир
Предыбайлов
- Актёр дубляжа
Сергей
Гармаш
- ФКОператор
Феликс
Кефчиян