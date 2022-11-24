Любовь с привилегиями (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно

СССР, конец 80-х. Бывший заместитель председателя Совмина Кожемякин приезжает отдыхать в Ялту. Встретить его на вокзале попросили Ирину, которая работает водителем автофургона. Случайное курортное знакомство неожиданно переросло в нечто большее. Ни разница в возрасте, ни в социальном положении не стали помехой. Ирина соглашается стать женой Кожемякина и переезжает в Москву.

