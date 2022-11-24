Любовь с привилегиями
Wink
Фильмы
Любовь с привилегиями

Любовь с привилегиями (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно

9.11989, Любовь с привилегиями
Драма, Мелодрама127 мин16+

О фильме

СССР, конец 80-х. Бывший заместитель председателя Совмина Кожемякин приезжает отдыхать в Ялту. Встретить его на вокзале попросили Ирину, которая работает водителем автофургона. Случайное курортное знакомство неожиданно переросло в нечто большее. Ни разница в возрасте, ни в социальном положении не стали помехой. Ирина соглашается стать женой Кожемякина и переезжает в Москву.

Страна
СССР
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
127 мин / 02:07

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь с привилегиями»