Биография

Александр Феклистов – российский актер и режиссер – родился в 1955 году в городе на Неве. Первую награду – приз «Хрустальная роза» – получил в 1993 году. Лауреат нескольких премий. Всегда хотел стать известным актером и с раннего детства стремился к этой цели. Ходил в кинотеатры на все премьеры, читал книги о театре и кино. В течение 6 лет работал в кукольном театре и параллельно учился в театральной студии. После безуспешных попыток устроиться в один из московских театров решил получить профильное образование. В Школу-студию МХАТ ему удалось поступить только со второго раза. Преподаватели заметили в Александре талант и неординарность, поэтому после окончания учебы молодого актера сразу же приняли в труппу МХАТа. Феклистов – счастливый муж и отец троих детей. Никто из его наследников не выбрал актерскую профессию: дочери работают на телевидении, а сын стал военным. За свою актерскую карьеру Феклистов играл в нескольких московских театрах. Самыми заметными спектаклями с его участием были постановки «Пиквикский клуб», «Дни Турбиных», «Двенадцатая ночь». За главную роль в спектакле «Нижинский» Феклистов получил сразу 2 премии. Первым фильмом Александра Феклистова была картина «Отряд». Затем роли последовали одна за другой. В 1998 году актер осуществил свою мечту: он выступил в качестве режиссера и автора сценария многосерийного фильма «Чехов и К». Режиссеры любят снимать Феклистова. Александр – универсальный актер, он прекрасно перевоплощается в любой персонаж. Ему подвластны и драматические, и комедийные роли.