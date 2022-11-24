Бульварный переплет (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно
7.82003, Бульварный переплет
Комедия102 мин0+
О фильме
В творческом кризисе находится французский писатель русского происхождения Анри Круазе. Не ладится все: очередной роман не пишется, жена Ирен изменяет с тренером по теннису, тесть и издатель Жильбер «давит», заставляет быстрее писать... А тут еще в России появился какой-то загадочный автор Кристиан Тага, который нагло переделывает романы Анри на российский лад и печатает их крупным тиражом...
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.3 IMDb
- АМРежиссёр
Александр
Муратов
- Актёр
Владимир
Еремин
- Актриса
Ирина
Апексимова
- Актриса
Татьяна
Догилева
- Актёр
Александр
Калягин
- Актриса
Евгения
Добровольская
- АФАктёр
Александр
Феклистов
- Актёр
Виктор
Раков
- Актёр
Юрий
Беляев
- Актёр
Владимир
Зайцев
- Актёр
Игорь
Ясулович
- ВБСценарист
Владимир
Брагин
- АТСценарист
Алексей
Тимм
- ВМОператор
Валерий
Мартынов
- АЖКомпозитор
Александр
Журбин