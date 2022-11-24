Бульварный переплет (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно

Бульварный переплет
Комедия102 мин0+

В творческом кризисе находится французский писатель русского происхождения Анри Круазе. Не ладится все: очередной роман не пишется, жена Ирен изменяет с тренером по теннису, тесть и издатель Жильбер «давит», заставляет быстрее писать... А тут еще в России появился какой-то загадочный автор Кристиан Тага, который нагло переделывает романы Анри на российский лад и печатает их крупным тиражом...

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.3 IMDb