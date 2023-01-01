Биография

Виктор Раков — советский и российский актер кино и театра. Народный артист России. Родился в Москве 5 февраля 1962 года. После окончания школы поступил в Государственный институт театрального искусства на курс Андреева и успешно получил диплом в 1984 году. Позже присоединился к труппе театра «Ленком», где впоследствии играл в постановках «Гамлет», «Пер Гюнт», «Капкан», «Юнона и Авось» и других. Преподавал в родном вузе актерское мастерство. Является голосом канала «ТВ Центр». Фильмография Виктора Ракова насчитывает более 100 работ. Артиста можно увидеть в таких картинах, как «Русское», «Алхимик. Элексир Фауста», «Угрюм-река», «Великая», «Однажды в Ростове», «Три женщины Достоевского», «Журов», «Адмиралъ», «Живой».