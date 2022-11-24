Трогательно наивная девушка Настя из провинции едет в Москву, чтобы стать композитором, и там впервые сталкивается с реальностью. От навалившихся проблем голова идет кругом, а музыка слышна все реже и реже. Что же выбрать? Призвание или... Обычно жизнь человека определяется обстоятельствами, но для Насти решающим обстоятельством оказывается сама человеческая жизнь.

