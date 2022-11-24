Слушая тишину (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
8.62006, Слушая тишину
Мелодрама96 мин18+
О фильме
Трогательно наивная девушка Настя из провинции едет в Москву, чтобы стать композитором, и там впервые сталкивается с реальностью. От навалившихся проблем голова идет кругом, а музыка слышна все реже и реже. Что же выбрать? Призвание или... Обычно жизнь человека определяется обстоятельствами, но для Насти решающим обстоятельством оказывается сама человеческая жизнь.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- АКРежиссёр
Александр
Касаткин
- Актёр
Дмитрий
Марьянов
- Актриса
Алина
Сергеева
- ИСАктриса
Ия
Саввина
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- Актёр
Виктор
Раков
- АРАктёр
Андрей
Рапопорт
- МЗАктриса
Мария
Звонарева
- Актёр
Юрий
Батурин
- ОЖАктриса
Ольга
Жаринова
- ЖВАктриса
Жанна
Воробьева
- ННСценарист
Наталья
Назарова
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Алексей
Сидоров
- ВЕПродюсер
Виталий
Еренков
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- АНОператор
Андрей
Найденов
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко