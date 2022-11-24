Слушая тишину
Wink
Фильмы
Слушая тишину

Слушая тишину (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

8.62006, Слушая тишину
Мелодрама96 мин18+

О фильме

Трогательно наивная девушка Настя из провинции едет в Москву, чтобы стать композитором, и там впервые сталкивается с реальностью. От навалившихся проблем голова идет кругом, а музыка слышна все реже и реже. Что же выбрать? Призвание или... Обычно жизнь человека определяется обстоятельствами, но для Насти решающим обстоятельством оказывается сама человеческая жизнь.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Слушая тишину»