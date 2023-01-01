Дмитрий Марьянов
- Карьера
- Актёр, Сценарист
- Дата рождения
- 1 декабря 1969 г. (47 лет)
- Дата смерти
- 15 октября 2017 г.
Биография
Дмитрий Марьянов – актер, советский и российский телеведущий. Лауреат премии Фонда им. Леонова. Дмитрий с ранних лет проявил интерес к искусству, посещал театральную школу при Московском молодежном театре. После службы в армии вернулся в Москву и поступил в ВТУ им. Щукина. В Москве же познакомился с манекенщицей Ольгой Аносовой, с которой решил связать свою судьбу, но жениться не спешил. Пара рассталась через два года после рождения сына. Долгое время актер встречался с Ириной Лобачевой. Единственной официальной женой Дмитрия Марьянова является Ксения Бик. Официально Дмитрий и Ксения поженились в 2015 году. Марьянов умер при трагических обстоятельствах в 2017 году. Успех пришел к актеру довольно рано, после главной роли в фильме «Выше радуги». Критики также отметили его работу в драме Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна». В 2018 году, уже после смерти Марьянова, вышел фильм «Операция \"Мухаббат\"», где он сыграл Михаила Горбачева."