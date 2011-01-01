Небесный суд (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.72011, Небесный суд
Драмы, Фэнтези93 мин18+
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Сюжет
Прокурор Андрей и адвокат Вениамин — друзья, которых объединяет многое, но работа то и дело ставит их на разные стороны баррикад. Особенность их положения в том, что судебные процессы, в которых они участвуют, происходят не в земной жизни, а в загробной.
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- АЗРежиссёр
Алёна
Званцова
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актёр
Михаил
Пореченков
- Актриса
Инг�еборга
Дапкунайте
- Актриса
Евгения
Добровольская
- Актёр
Дмитрий
Марьянов
- Актриса
Даниэла
Стоянович
- Актёр
Никита
Зверев
- МДАктриса
Марина
Дуксова
- Актёр
Юрий
Ицков
- ЮЕАктёр
Юрий
Ермаков
- АЗСценарист
Алёна
Званцова
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ССПродюсер
Светлана
Слитюк
- ВХПродюсер
Владимир
Хабалов
- ТПХудожница
Татьяна
Патрахальцева
- ЮБМонтажёр
Юлия
Баталова
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- СМОператор
Сергей
Мачильский
- ИШКомпозитор
Илья
Шипилов