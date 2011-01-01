Небесный суд
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Небесный суд

Небесный суд (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.72011, Небесный суд
Драмы, Фэнтези93 мин18+

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Сюжет

Прокурор Андрей и адвокат Вениамин — друзья, которых объединяет многое, но работа то и дело ставит их на разные стороны баррикад. Особенность их положения в том, что судебные процессы, в которых они участвуют, происходят не в земной жизни, а в загробной.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Фэнтези

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Небесный суд»

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