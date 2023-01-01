Биография

Никита Зверев — российский актер. Родился в Москве 23 июля 1973 года. В 12 лет Никита посещал театральный кружок. Поскольку его отец работал в цирке, мальчик заинтересовался этой профессией и после школы попробовал себя в гимнастике. Поступил на актерский факультет ГИТИСа и после его окончания заступил на работу в театр Олега Табакова. В начале нулевых Никита Зверев сыграл эпизодические роли в фильме «Львиная доля» и сериале «Линия защиты». Первые успешные съемки пришлись на середину 2000-х годов — это были фильмы «Бой с тенью» и мини-сериал «Грозовые ворота». Также Зверева можно увидеть в таких проектах, как «Мистер Нокаут», «Небесный суд», «Отчий берег» и «Крым».