WinkНикита Зверев
Никита Зверев
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 23 июля 1973 г. (51 год)
Биография
Никита Зверев — российский актер. Родился в Москве 23 июля 1973 года. В 12 лет Никита посещал театральный кружок. Поскольку его отец работал в цирке, мальчик заинтересовался этой профессией и после школы попробовал себя в гимнастике. Поступил на актерский факультет ГИТИСа и после его окончания заступил на работу в театр Олега Табакова. В начале нулевых Никита Зверев сыграл эпизодические роли в фильме «Львиная доля» и сериале «Линия защиты». Первые успешные съемки пришлись на середину 2000-х годов — это были фильмы «Бой с тенью» и мини-сериал «Грозовые ворота». Также Зверева можно увидеть в таких проектах, как «Мистер Нокаут», «Небесный суд», «Отчий берег» и «Крым».
Фильмография
Актёр
- 8.6
Истина в вине2015Бесплатно
- 8.9
Полоса отчуждения2014Бесплатно
- 8.5
Невероятные приключения Алины2014Бесплатно
- 9.0
Вечная сказка2013, 92 минБесплатно
- 8.6
Алиби-надежда, алиби-любовь2012, 94 минБесплатно
- 8.9
Андрейка2012Бесплатно
- 8.8
Спасти мужа2011Бесплатно
- 9.0
Любовь на сене2009, 96 минБесплатно
- 8.9
В погоне за счастьем2009Бесплатно
- 7.6
Родные и близкие2007, 98 минБесплатно