Эта история любви достойна романтичного Парижа с его рекой Сеной. Но разворачивается она в российской глубинке, среди березовых рощ и бескрайних полей свежескошенного сена. Только Коля Евлашкин освобождается из мест не столь отдаленных и – на тебе, снова попадает в милицию: он ведь просто помогает поднести сумку гражданке Лемешевой, а его обвиняют в воровстве. Надя и сама видит, что на вора этот человек совсем не похож. Она забирает свое заявление из милиции и даже одалживает новому знакомому денег. Коля приезжает в деревню, где живет Надя.

