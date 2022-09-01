Любовь на сене (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
9.12009, Любовь на сене
Мелодрама96 мин18+
О фильме
Эта история любви достойна романтичного Парижа с его рекой Сеной. Но разворачивается она в российской глубинке, среди березовых рощ и бескрайних полей свежескошенного сена. Только Коля Евлашкин освобождается из мест не столь отдаленных и – на тебе, снова попадает в милицию: он ведь просто помогает поднести сумку гражданке Лемешевой, а его обвиняют в воровстве. Надя и сама видит, что на вора этот человек совсем не похож. Она забирает свое заявление из милиции и даже одалживает новому знакомому денег. Коля приезжает в деревню, где живет Надя.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ВЧРежиссёр
Валерий
Чиков
- СКРежиссёр
Сайдо
Курбанов
- Актёр
Владислав
Галкин
- Актриса
Елена
Лядова
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- Актёр
Никита
Зверев
- ЕБАктриса
Елена
Бирюкова
- МЕАктёр
Максим
Емельянов
- Актёр
Александр
Пятков
- НСАктёр
Никита
Сологалов
- АМАктриса
Анна
Марлиони
- ПМАктриса
Полина
Максимова
- ВЧСценарист
Валерий
Чиков
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- Продюсер
Родион
Павлючик
- Продюсер
Ольга
Кочеткова
- НИОператор
Николай
Ивасив
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков