Биография

Елена Лядова — российская актриса театра и кино. Лауреатка премий «Золотой орел», «ТЭФИ» и «Ника». Родилась в Тамбовской области 25 декабря 1980 года. После окончания школы в родном городе Елена перебралась в Москву. В столице будущая кинодеятельница с первой попытки поступила в Щепкинское училище, из которого выпустилась в 2002 году. В студенчестве она играла в Московском ТЮЗе, где воплотила роль Стеллы в пьесе «Трамвай „Желание”». Елена Лядова дебютировала в кино в 2003 году, снявшись в мелодраме «Двое на качелях». Актриса известна по работе с ведущими российскими режиссерами, такими как Алексей Учитель в драме «Космос как предчувствие» и Андрей Звягинцев в картинах 2011 года «Елена» и 2014 года «Левиафан». Также актриса участвовала в дубляже Марии Бонневи в фильме «Изгнание» и играла в спектакле «Нью-Йорк, я люблю тебя».