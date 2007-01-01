7.52007, Изгнание
Драмы, Мелодрамы150 мин18+
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Изгнание (фильм, 2007) смотреть онлайн
Сюжет
Второй фильм Андрея Звягинцева —«Лучшая мужская роль» Константина Лавроненко на МКФ в Каннах. Семья. Измена. Неизбежность выбора. Слова, обретающие форму конкретного действия, становятся пронзительными фактами сущес�твования Алекса и Веры. Может ли любовь выстоять —против человека?»
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Андрей
Звягинцев
- Актёр
Константин
Лавроненко
- Актриса
Мария
Бонневи
- Актёр
Александр
Балуев
- Актёр
Дмитрий
Ульянов
- Актёр
Виталий
Кищенко
- МШАктёр
Максим
Шибаев
- ЕКАктриса
Екатерина
Кулькина
- АГАктёр
Анатолий
Горгуль
- Актёр
Алексей
Вертков
- ИСАктёр
Игорь
Сергеев
- ОНСценарист
Олег
Негин
- Сценарист
Андрей
Звягинцев
- АМСценарист
Артем
Мелкумян
- УССценарист
Уильям
Сароян
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- ЭРПродюсер
Энтони
Рей
- ЕЛПродюсер
Елена
Логинова
- Актриса дубляжа
Елена
Лядова
- АБХудожница
Анна
Бартули
- АММонтажёр
Анна
Масс
- МКОператор
Михаил
Кричман
- АДКомпозитор
Андрей
Дергачев
- АПКомпозитор
Арво
Пярт