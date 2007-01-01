Изгнание
Wink
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Изгнание
7.52007, Изгнание
Драмы, Мелодрамы150 мин18+
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Изгнание (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Второй фильм Андрея Звягинцева —«Лучшая мужская роль» Константина Лавроненко на МКФ в Каннах. Семья. Измена. Неизбежность выбора. Слова, обретающие форму конкретного действия, становятся пронзительными фактами существования Алекса и Веры. Может ли любовь выстоять —против человека?»

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Изгнание»

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