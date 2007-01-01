Изгнание (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Второй фильм Андрея Звягинцева —«Лучшая мужская роль» Константина Лавроненко на МКФ в Каннах. Семья. Измена. Неизбежность выбора. Слова, обретающие форму конкретного действия, становятся пронзительными фактами сущес�твования Алекса и Веры. Может ли любовь выстоять —против человека?»



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