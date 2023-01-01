Биография

Алексей Вертков – актер театра и кино, родился 31 марта 1982 года. Обладатель звания заслуженного артиста РФ. Лауреат нескольких премий за лучшую мужскую роль, в том числе театрального приза «Золотая маска». В 2001 году стал выпускником театрального училища в Новосибирске (мастерская С. Афанасьева). Участвовал в театральных постановках, еще будучи студентом. В 2005 году получил второе высшее образование в Москве по специальности «актер» в ГИТИСе (мастерская С. Женовача). Одним из первых фильмов Алексея Верткова стала психологическая картина А. Звягинцева «Изгнание». Картина собрала несколько наград, одна из которых – за лучшую мужскую роль на престижном Каннском фестивале, а также приз на Московском кинофестивале. Приз за лучшую мужскую роль Алексей Вертков получил, снявшись в картине «Белый тигр» (2012). В копилке актера также две престижные театральные премии: «Хрустальная Турандот» (за участие в постановке «Москва – Петушки») и «Золотая маска». Алексей Вертков снимался в популярных российских сериалах «Молодая гвардия», «Орлова и Александров», «Гоголь». Актер участвовал также в телеспектакле. Вертков женат на актрисе Александре Ребенок. В семье родились двое детей.