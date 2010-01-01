Перемирие
Wink
Фильмы
Перемирие
7.02010, Перемирие
Драмы98 мин18+

Перемирие (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Этого города нет на карте, он значится только в строке путевого листа. Именно туда отправляется Егор Матвеев, сын Петра Матвеева. Он хочет жить, может любить, а главное хочет узнать себя.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb