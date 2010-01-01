Перемирие (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Этого города нет на карте, он значится только в строке путевого листа. Именно туда отправляется Егор Матвеев, сын Петра Матвеева. Он хочет жить, может любить, а главное хочет узнать себя.
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Светлана
Проскурина
- Актёр
Иван
Добронравов
- Актёр
Юрий
Ицков
- Актёр
Сергей
Шнуров
- Актёр
Алексей
Вертков
- АФАктёр
Андрей
Феськов
- Актёр
Вячеслав
Шихалеев
- НТАктриса
Надежда
Толубеева
- НСАктриса
Наталья
Седых
- ВЖАктёр
Виктор
Жалсанов
- ЮГАктёр
Юрий
Горин
- ДССценарист
Дмитрий
Соболев
- Продюсер
Сабина
Еремеева
- ОЛОператор
Олег
Лукичёв
- Композитор
Сергей
Шнуров