Биография

Надежда Толубеева — российская актриса. Родилась в Санкт-Петербурге 4 февраля 1989 года. Росла в творческой семьей: ее отец, дед и бабушка были актерами и с детства приобщали девочку к миру кино. В 2011 году окончила СПбГАТИ. После выпуска поступила в труппу только что созданного Этюд-Театра, художественным руководителем которого стал наставник актрисы В. М. Фильштинский. В театре была задействована в таких спектаклях, как «Прекрасное далеко», «Наташины мечты». Надежда Толубеева начал карьеру в кинематографе с эпизода в драме «Перемирие» 2010 года. В том же году была приглашена на небольшую роль в сериале «Достоевский» о жизни и трагедии великого писателя. А в 2013 году актриса была утверждена на главную роль в телепроекте «Питер. Лето. Любовь». Играла в сериалах «Григорий Р.» , «Взрослые дочери», картинах «Контрибуция», «Последний романтик». Играла роли второго плана в рейтинговых фильмах «Аниматор», «Подкидыш», «Женское дело», телесериалах «Реализация» и «Мерзлая земля».