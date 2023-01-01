Биография

Вячеслав Шихалеев — российский актер и сценарист. Родился в Братске 2 января 1982 года. После школы Вячеслав сразу поступил в театральное училище в Иркутске, а по его окончании — в Российскую академия музыки имени Гнесиных, где отучился на дирижера. Уже в студенческие времена актер выходил на сцену театра «Школа драматического искусства». В 2003 году Вячеслав Шихалеев попал на экран, снявшись в сериале «Марш Турецкого», а затем появился в эпизодической роли в ленте «Грозовые ворота». Актер сыграл в нескольких сезонах многосерийного проекта «Солдаты». Также в его биографии можно найти проекты «Красный призрак», «Братство», «Девять неизвестных», детектив «Метод Лавровой» и историческую драму «Раскол».