Вегетарианка (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

На свидании в ресторане принципиальная вегетарианка Вика узнаeт, что еe новый парень Илья — мясоед. Вика решает переубедить Илью и доказать, что мясо вызывает агрессию. Но действия Вики оборачиваются катастрофой...



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