Вегетарианка
Wink
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Вегетарианка
6.82019, Вегетарианка
Комедии8 мин16+
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Вегетарианка (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

На свидании в ресторане принципиальная вегетарианка Вика узнаeт, что еe новый парень Илья — мясоед. Вика решает переубедить Илью и доказать, что мясо вызывает агрессию. Но действия Вики оборачиваются катастрофой...

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.9 КиноПоиск