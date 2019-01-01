Вегетарианка (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
На свидании в ресторане принципиальная вегетарианка Вика узнаeт, что еe новый парень Илья — мясоед. Вика решает переубедить Илью и доказать, что мясо вызывает агрессию. Но действия Вики оборачиваются катастрофой...
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- АЗРежиссёр
Алексей
Зотов
- МПАктриса
Марина
Панферова
- ЕШАктёр
Евгений
Шевченко
- АШАктриса
Айсурат
Шаманова
- БТАктёр
Борис
Томберг
- Актёр
Игорь
Хрипунов
- ДКАктёр
Даниил
Коренев
- Актёр
Вячеслав
Шихалеев
- АЗСценарист
Алексей
Зотов
- АШПродюсер
Айсурат
Шаманова
- МППродюсер
Марина
Панферова
- ТАХудожница
Татьяна
Арефьева
- АОМонтажёр
Александр
Орлов
- АКОператор
Андрей
Кашурин
- СККомпозитор
Семён
Конев