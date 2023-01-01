Биография

Игорь Александрович Хрипунов – актер, а также актер дубляжа. Родился в д. Воскресенское (Саратовская область) 21 декабря 1980 года. В 2007 году получил премию за лучшую мужскую роль «Золотой лист», а в 2010 году – молодежную премию «Триумф». В гражданском браке с актрисой Софьей Ардовой (дочь Анны Ардовой). Семья актера Игоря Хрипунова не имеет отношения к театру и кино. Сам актер влюбился в искусство еще в детстве после посещения саратовского ТЮЗа. Именно туда он и поступил после окончания школы. «Институтские годы в Саратове – самое счастливая пора моей жизни», – говорил Игорь. После Саратова актер переехал в Москву, чтобы поступить во МХАТ. Одновременно с учебой он подрабатывал в театре О. Табакова, но после окончания школы-студии его взяли на работу в МХТ им. А. П. Чехова. Первую знаковую роль Игорь Хрипунов получил еще будучи студентом в спектакле «Записки из подполья». После этого он сыграл в пьесах «Трехгрошовая опера» и «Киж», режиссером которых выступил Кирилл Серебренников, «Мастер и Маргарита», «Прошлым летом в Чулимске». Кинокарьера Игоря Хрипунова началась с фильма в жанре детектива «Мур есть МУР», за которым последовали работы в фильмах «Ноль», «Утомленные солнцем – 2», «Ищейка». Актер запомнился съемками и в сериалах «Ивановы-Ивановы» и «Отель \"Элеон\"»."