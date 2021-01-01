Ледяной демон (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Российский хоррор с Ольгой Ломоносовой и Глебом Калюжным от сценаристов сериала «Пищеблок». Ксюша уже 10 лет ничего не слышала про своего отца. Он пропал в горах. В семье считают, что погиб. Ксюшина мама снова вышла замуж. Но неожиданно тело без вести пропавшего находят под слоем снега и льда. Отец Ксюши жив, но в глубокой коме. Девочка и ее мама решают забрать его домой, несмотря на протесты отчима. И тут обнаруживается, что вместе с замерзшим альпинистом они принесли в дом что-то зловещее…
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Рейтинг
4.9 КиноПоиск
3.6 IMDb
- ИКРежиссёр
Иван
Капитонов
- АБАктриса
Алина
Бабак
- ОЛАктриса
Ольга
Ломоносова
- Актёр
Алексей
Розин
- Актёр
Глеб
Калюжный
- Актёр
Игорь
Хрипунов
- Актриса
Александра
Черкасова
- ЛХАктриса
Лера
Холодная
- АМАктёр
Андрей
Марусин
- АГАктриса
Анастасия
Грибова
- ЕДАктриса
Екатерина
Домашенко
- НДСценарист
Наталья
Дубовая
- СПСценарист
Святослав
Подгаевский
- ИКСценарист
Иван
Капитонов
- АМСценарист
Артем
Михайлов
- СППродюсер
Святослав
Подгаевский
- ИКПродюсер
Иван
Капитонов
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- ВВПродюсер
Вадим
Верещагин
- МШХудожница
Мария
Шибалова
- АКМонтажёр
Антон
Комраков
- ЕМОператор
Евгений
Мусин