Ледяной демон (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Российский хоррор с Ольгой Ломоносовой и Глебом Калюжным от сценаристов сериала «Пищеблок». Ксюша уже 10 лет ничего не слышала про своего отца. Он пропал в горах. В семье считают, что погиб. Ксюшина мама снова вышла замуж. Но неожиданно тело без вести пропавшего находят под слоем снега и льда. Отец Ксюши жив, но в глубокой коме. Девочка и ее мама решают забрать его домой, несмотря на протесты отчима. И тут обнаруживается, что вместе с замерзшим альпинистом они принесли в дом что-то зловещее…



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