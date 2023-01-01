Биография

Алексей Розин – российский актер, известность к которому пришла благодаря сотрудничеству со знаменитым режиссером Андреем Звягинцевым. Родился 4 февраля 1978 года. С ранних лет Алексей увлекался творчеством и обучался в колледже культуры. Впоследствии ему удалось поступить в престижную Школу-студию МХАТ, где он посещал творческую мастерскую Романа Козака. Карьера начинающего актера Алексея Розина началась в столичном художественном театре им. А. Чехова, а в дальнейшем он выступал на сцене РАМТ. В 2000-х годах актер начал пробовать себя в кино. Первые роли Алексея Розина не увенчались успехом. Он сыграл в фильме «Медвежья охота», снялся в сериалах «Кремлевские курсанты» и «Правда скрывает ложь». Все изменилось в 2011 году, когда оскароносный российский режиссер Андрей Звягинцев пригласил Розина сыграть одну из главных ролей в своей новой драме «Елена». Этот фильм Алексея Розина стал одним из ключевых в карьере и положил начало успешной совместной работе со Звягинцевым. Далее последовали не менее заметные киноленты «Левиафан» и «Нелюбовь». Помимо прочего, Алексей Розин нередко участвует в озвучке зарубежных фильмов, а также снял собственную киноленту под названием «Настоящее будущее».