Злые люди (сериал, 2025) смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
1895 �год. Нижний Новгород готовится к крупнейшему торговому событию года — ярмарке. Но в размеренной и благополучной жизни города происходит громкое убийство богатейшего человека — предводителя губернского дворянства Нефедьева. Распутать это дело берётся сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков. Шаг за шагом он сталкивается со злом, выходящим за рамки его понимания. И чтобы его победить, он ставит на кон всё: любовь, честь и даже свою жизнь.
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Информация
Рейтинг
- КДРежиссёр
Ким
Дружинин
- ПРАктёр
Пётр
Рыков
- Актёр
Александр
Лыков
- Актёр
Роман
Маякин
- Актёр
Антон
Денисенко
- НКАктёр
Николай
Клямчук
- Актёр
Олег
Гаас
- Актёр
Ян
Цапник
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актриса
Ирина
Пегова
- Актриса
Ангелина
Стречина
- ВБАктриса
Виктория
Бычкова
- ДПАк�тёр
Дмитрий
Поднозов
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актёр
Никита
Дювбанов
- Актёр
Вячеслав
Пискунов
- АМАктёр
Антон
Макуха
- ЯМАктёр
Ярослав
Могильников
- ГДАктёр
Григорий
Данцигер
- ЕПАктёр
Егор
Пазенко
- ЛМАктриса
Лика
Маркелова
- ВЛАктёр
Владимир
Литышев
- ФУАктёр
Федор
Ушаков
- ДПАктёр
Дмитрий
Петряев
- ИГАктёр
Игорь
Гулаков
- ВРАктёр
Вадим
Рябинин
- АБАктриса
Алёна
Батурина
- ДМАктёр
Денис
Мотков
- ЮТАктриса
Юлия
Томашевская
- ВБАктёр
Виктор
Бабак
- ОЧАктриса
Ольга
Челышева
- СКАктёр
Стэнли
Красовицки
- СКСценарист
Сергей
Калужанов
- НССценарист
Николай
Свечин
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- МППродюсер
Михаил
Погосов
- КЕПродюсер
Константин
Елкин
- АБХудожник
Андрей
Белан
- РОКомпозитор
Райан
Оттер