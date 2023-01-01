Злые люди
Wink
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Злые люди
8.12025, Злые люди 1 сезон
Детективы, Драмы16+

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Злые люди (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

1895 год. Нижний Новгород готовится к крупнейшему торговому событию года — ярмарке. Но в размеренной и благополучной жизни города происходит громкое убийство богатейшего человека — предводителя губернского дворянства Нефедьева. Распутать это дело берётся сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков. Шаг за шагом он сталкивается со злом, выходящим за рамки его понимания. И чтобы его победить, он ставит на кон всё: любовь, честь и даже свою жизнь.

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