Злые люди. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Злые люди
1-й сезон
8-я серия
8.82025, Злые люди. Сезон 1. Серия 8
Детективы, Драмы16+
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Злые люди 1 сезон 8 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

1895 год. Нижний Новгород готовится к крупнейшему торговому событию года — ярмарке. Но в размеренной и благополучной жизни города происходит громкое убийство богатейшего человека — предводителя губернского дворянства Нефедьева. Распутать это дело берётся сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков. Шаг за шагом он сталкивается со злом, выходящим за рамки его понимания. И чтобы его победить, он ставит на кон всё: любовь, честь и даже свою жизнь.

Сериал Злые люди 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драмы, Детективы
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Злые люди»