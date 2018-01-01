Михаил Погосов

WinkМихаил Погосов
- Карьера
- Режиссёр, Сценарист, Продюсер
Фильмография
Режиссёр
Сценарист
Продюсер
- 8.9
Злые люди2025
- 8.3
Сломанная стрела2025
- 8.7
Одна дома 32025, 79 мин
- 8.7
Страх2024
- 8.8
Одна дома: Великолепная пятерка2024, 81 минБесплатно
- 8.8
Схватка2024, 96 мин
- 8.0
Братья2024, 103 мин
- 8.6
Зять2024, 76 мин
- 8.7
Сармат2023Бесплатно
- 9.0
Одна дома2023, 88 минБесплатно
- 8.5
Воровка2023, 88 мин
- 8.0
Мститель. Страшный лес2023
- 8.3
Мальдивы подождут2022, 84 минБесплатно
- 7.9
Во тьме2022, 96 мин
- 7.5
Приговоренный2021, 83 минБесплатно
- 8.9
Стрелок 3. Возвращение героя2018, 50 мин