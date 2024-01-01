Братья (фильм, 2024) смотреть онлайн

Фильм «Братья» 2024 года — это комедийная история о неожиданном родстве, жизненном кризисе и экстремальных приключениях, столкнувших вместе двух совершенно разных людей.



Славик — простой сочинский парень, живущий одним днем. Он беззаботный, любит развлечения, легкие деньги и внимание женщин. Но его беспечная жизнь внезапно прерывается страшной новостью: Славику срочно требуется пересадка органа, и донором может стать только близкий родственник. В поисках спасения молодой человек узнает о существовании брата, о котором он никогда не слышал. И этот брат оказывается самой настоящей знаменитостью — поп-королем Филиппом Киркоровым! Славик, не долго думая, решает во что бы то ни стало встретиться с братом. Он лелеет надежду, что Филипп, будучи богатым и знаменитым, поможет ему решить проблему со здоровьем. Однако встреча со звездным родственником оборачивается для Славика настоящей авантюрой: братьев ждет дремучий лес и страшные язычники.



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