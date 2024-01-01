Братья (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Братья» 2024 года — это комедийная история о неожиданном родстве, жизненном кризисе и экстремальных приключениях, столкнувших вместе двух совершенно разных людей.
Славик — простой сочинский парень, живущий одним днем. Он беззаботный, любит развлечения, легкие деньги и внимание женщин. Но его беспечная жизнь внезапно прерывается страшной новостью: Славику срочно требуется пересадка органа, и донором может стать только близкий родственник. В поисках спасения молодой человек узнает о существовании брата, о котором он никогда не слышал. И этот брат оказывается самой настоящей знаменитостью — поп-королем Филиппом Киркоровым! Славик, не долго думая, решает во что бы то ни стало встретиться с братом. Он лелеет надежду, что Филипп, будучи богатым и знаменитым, поможет ему решить проблему со здоровьем. Однако встреча со звездным родственником оборачивается для Славика настоящей авантюрой: братьев ждет дремучий лес и страшные язычники.
Сумеет ли Славик убедить Филиппа стать донором и спасти ему жизнь? Смотреть «Братья», фильм 2024 года, приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!
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СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоFull HD
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Горобец
- ДДАктёр
Денис
Дорохов
- Актёр
Филипп
Киркоров
- АСАктриса
Алёна
Савастова
- Актриса
Карина
Андоленко
- Актёр
Игорь
Кистол
- ЭКАктёр
Эвклид
Кюрдзидис
- Актриса
Татьяна
Догилева
- Актёр
Александр
Обласов
- АГАктёр
Амир
Гурбанов
- КЗАктриса
Карина
Захарова
- ЖБАктёр
Жаргал
Бадмацыренов
- ВБАктёр
Вадим
Бадмацыренов
- ИДАктёр
Иван
Дементьев
- АПАктёр
Антон
Плеханов
- ЗТАктёр
Заур
Туганов
- МВАктёр
Максим
Винокуров
- ЯКАктёр
Янис
Кирякиди
- АОАктриса
Александрина
Олексюк
- ИЕАктёр
Иван
Ермишин
- ВТАктёр
Владимир
Тян
- АССценарист
Анна
Симикина
- ЯКСценарист
Ян
Катэль
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- МППродюсер
Михаил
Погосов
- ЕМПродюсер
Евгений
Мишиев
- Продюсер
Тина
Канделаки
- БХПродюсер
Борис
Ханчалян
- АСПродюсер
Аля
Сомкина
- АМПродюсер
Александр
Малинкович
- КГПродюсер
Константин
Гурьянов
- МРПродюсер
Марина
Разумова
- АВПродюсер
Аркадий
Водахов
- НХХудожница
Ника
Хомич
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- АКХудожница
Алевтина
Капранова
- КАМонтажёр
Кирилл
Арасланов
- АГОператор
Андрей
Гуркин
- Композитор
Денис
Дубовик