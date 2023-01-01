Биография

Карина Андоленко — театральная и киноактриса. Обладательница премий за «Лучшую женскую роль» на кинофестивалях «Созвездие», «Отражение», «Движение». Родилась в Харькове 20 сентября 1987 года. С детства будущая артистка участвовала в постановках для глухонемых. Обучалась в музыкальной школе, театральное искусство осваивала в профильной студии. После школы поступила в МХАТ. Окончила его в 2009 году. Первые роли в театре актриса сыграла еще во время обучения, после выпуска ее приняли в труппу. Дебютная роль в кино также приходится на студенческие годы. После премьеры актрису начали приглашать в фильмы и сериалы. При этом она продолжала играть в ряде пьес столичного театра — «Нашла коса на камень», «Сирано де Бержерак». Начиная с 2008 года Карина Андоленко сыграла 50 ролей и продолжает сниматься в фильмах и сериалах, среди которых картины «Дело было на Кубани», «Искупление» и других. За некоторые из них она получила главные призы кинофестивалей.