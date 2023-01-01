Мой любимый гений (сериал, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Надя, простая добрая девушка, живет в маленьком городке и работает продавцом в магазине. Вся жизнь героини вертится вокруг ее возлюбленного Влада, блестящего студента физического факультета.. Молодой человек одержим честолюбивыми мечтами и грезит лаврами великого учeного – юноша не сомневается, что он настоящий гений!



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