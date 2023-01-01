Мой любимый гений
Wink
Сериалы
Мой любимый гений

Мой любимый гений (сериал, 2012) смотреть онлайн бесплатно

8.82012, Мой любимый гений 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Надя, простая добрая девушка, живет в маленьком городке и работает продавцом в магазине. Вся жизнь героини вертится вокруг ее возлюбленного Влада, блестящего студента физического факультета.. Молодой человек одержим честолюбивыми мечтами и грезит лаврами великого учeного – юноша не сомневается, что он настоящий гений!

Все сезоны сериала Мой любимый гений смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Мой любимый гений»

Всё