Мой любимый гений (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.92012, Мой любимый гений. Серия 1
Мелодрама16+
Надя, простая добрая девушка, живет в маленьком городке и работает продавцом в магазине. Вся жизнь героини вертится вокруг ее возлюбленного Влада, блестящего студента физического факультета.. Молодой человек одержим честолюбивыми мечтами и грезит лаврами великого учeного – юноша не сомневается, что он настоящий гений!
6.3 КиноПоиск
- ЮКРежиссёр
Юлия
Краснова
- Актриса
Карина
Андоленко
- Актёр
Владимир
Жеребцов
- Актёр
Артем
Семакин
- Актриса
Мирослава
Карпович
- НСАктриса
Наталия
Солдатова
- ЕТАктриса
Екатерина
Травова
- ДКАктёр
Дмитрий
Курта
- СГАктёр
Сергей
Гурьев
- Актёр
Сергей
Астахов
- АСАктёр
Агасий
Саркисян
- ОЛСценарист
Ольга
Ларионова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- АЩОператор
Александр
Щурок
- МИКомпозитор
Максим
Иваненко