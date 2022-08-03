Мой любимый гений (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Надя, простая добрая девушка, живет в маленьком городке и работает продавцом в магазине. Вся жизнь героини вертится вокруг ее возлюбленного Влада, блестящего студента физического факультета.. Молодой человек одержим честолюбивыми мечтами и грезит лаврами великого учeного – юноша не сомневается, что он настоящий гений!

