Биография

Сергей Гурьев — актер, фильмография которого включает более 140 ролей в российских сериалах и фильмах. Его герои — высокопоставленные чиновники, представители исполнительной власти, врачи, судьи, адвокаты и военные. Будущий актер родился в 1967 году. В 1996 году он стал выпускником юрфака Самарской государственной академии, но через несколько лет решил сменить профессию и поступил в МАГМУ. Изучал актерское мастерство на факультете телевидения и рекламы и продолжил постигать театрально-режиссерское искусство в МГИК под руководством Татьяны Гальпериной. Первый опыт в кинематографе Сергей Гурьев получил в 2004 году в эпизодических ролях. В начале творческого пути артист появился в кинолентах «Легенда о Тампуке», «Дом, который построил ЖЭК», «Мой муж — гений». Затем он снялся в сериалах «Однажды в Милиции», «Отдел», «Интерны», «Казнокрады», «Карамель», «МУР. Третий фронт», «Закрытая школа» и «Катина любовь». С 2012 года в творческом активе актера появляется около десяти работ в год. Наиболее ярких персонажей зрители увидели в исполнении Сергея Гурьева в фильмах «Тихая охота», «Овечка Долли была злая и рано умерла», «Практика», «Соблазн», «Бабий бунт, или Война в Новоселково», «Истребители. Последний бой», «Крыша мира», «Екатерина. Взлет», «Китайский Новый год», «Операция \"Сатана\"», «Свадьбы и разводы»."