Биография

Артем Семакин – актер, сценарист, продюсер, режиссер. Приобрел всероссийскую известность после съемок в популярном телесериале «Не родись красивой». Является продюсером группы «Stolen Loops Project», играющей электронную музыку. Будущий артист родился в Челябинске в 1980 г. У него диагностировали врожденное заболевание костной ткани, из-за которого при любом неосторожном движении возникала травма. В детстве он перенес 18 переломов. Красивый голос и отличный слух мальчика педагоги заметили еще в школьные годы. Он занимался в музыкальной школе. В 1993 г. поступил в музыкально-педагогический колледж им. П. Чайковского, но отучился всего 2 года. Вместе с другом отправился в столицу, где поступил в Высшее театральное училище им. Щукина. Первые роли Артем Семакин сыграл еще в студенчестве в Театре под руководством О. Табакова. В кино актер начал сниматься с 1999 г. Его первой работой стал сериал «Простые истины». В образе главного героя зрители увидели Артема Семакина в сериале «FM и ребята» в 2001 г. Популярность молодого артиста выросла, его стали приглашать в различные кинопроекты: «Джокеръ, «Звезда», «Всадник по имени Смерть», «Лола и Маркиз. Виртуозы легкой наживы». Широкую известность ему принес ситком «Не родись красивой», который был выпущен в 2005 г. Свою режиссерскую работу «Верни мою любовь» он представил в 2012 г.