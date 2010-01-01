Забери мою душу (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
7.62010, My Soul to Take
Ужасы102 мин18+
Сюжет
Шестнадцать лет назад серийный убийца, известный как Потрошитель из Либертона, был обстрелян полицией и скончался в больнице. Но в ту же самую ночь в той же больнице на свет появились семь младенцев. Легенда гласит, что Потрошитель вернется отомстить детям, родившимся шестнадцать лет назад…
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Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.7 IMDb
- УКРежиссёр
Уэс
Крэйвен
- Актёр
Макс
Тириот
- Актёр
Джон
Магаро
- ДУАктёр
Дензел
Уитакер
- ЗГАктриса
Зена
Грэй
- НЛАктёр
Ник
Лашэвэй
- ПОАктриса
Паулина
Ольшински
- ДЧАктёр
Джереми
Чу
- Актриса
Эмили
Мид
- РЭАктёр
Рауль
Эспарса
- Актриса
Джессика
Хехт
- УКСценарист
Уэс
Крэйвен
- УКПродюсер
Уэс
Крэйвен
- ИЛПродюсер
Ия
Лабунка
- КФПродюсер
Карли
Фейнголд
- Продюсер
Энтони
Катагас
- Актёр дубляжа
Артем
Семакин
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Курта
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- КиХудожник
Курт
и Барт
- КСХудожница
Кэрол
Силверман
- ПКОператор
Петра
Корнер
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами