Забери мою душу
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Забери мою душу

Забери мою душу (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

7.62010, My Soul to Take
Ужасы102 мин18+

Сюжет

Шестнадцать лет назад серийный убийца, известный как Потрошитель из Либертона, был обстрелян полицией и скончался в больнице. Но в ту же самую ночь в той же больнице на свет появились семь младенцев. Легенда гласит, что Потрошитель вернется отомстить детям, родившимся шестнадцать лет назад…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Забери мою душу»

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