Забери мою душу (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Шестнадцать лет назад серийный убийца, известный как Потрошитель из Либертона, был обстрелян полицией и скончался в больнице. Но в ту же самую ночь в той же больнице на свет появились семь младенцев. Легенда гласит, что Потрошитель вернется отомстить детям, родившимся шестнадцать лет назад…



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