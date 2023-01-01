Биография

Знаменитая американская актриса Джессика Хехт появилась на свет 28.06.1965 г. в небольшом городке Принстоне, который находится в Нью-Джерси. Росла вместе со старшей сестрой, которую зовут Элизабет. Дебютировала в американском кино Хехт в роли сотрудницы Daily Planet, появившись в «Madame Ex» знаменитого в то время телевизионного сериала «Новые приключения Супермена». Затем получила роль в культовом ситкоме «Друзья». В 2005 г. появилась в т/с «Скорая помощь». Теперь в ее фильмографии на сегодняшний день более 80-ти кинопроектов. С 1995 г. выходит замуж за коллегу по цеху Адама Бернштейна, режиссера. У них двое общих детей, мальчик и девочка. Среди наиболее знаменитых полнометражных фильмов с Хехт сегодня на телевидении можно увидеть такие названия, как «Гнилой мир Джо» (1995 год), «Анархия ТВ» (1998 год), «Пишите, когда получаете работу» и «Банановый сплит» (2018 год), «Солнечная ночь» (2019 год) и многие другие. Один из новых фильмов с ее участием – «Прекрасный день в окрестностях», который вышел в прокат в 2019 году и уже получил большое признание мировых кинокритиков, а также отзывы восторженных зрителей. Фильм переведен на несколько языков мира.