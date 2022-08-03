Игра без правил (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Грязные интриги Белого дома, тайны политики президента Буша, сенсационные факты о войне в Ираке… Чтобы наказать бывшего дипломата, придавшего огласку секретным материалам, власти обвиняют его жену в шпионаже и угрожают расправой над семьей...

