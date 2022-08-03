Игра без правил
Wink
Фильмы
Игра без правил

Игра без правил (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

8.02010, Fair Game
Триллер103 мин12+

О фильме

Грязные интриги Белого дома, тайны политики президента Буша, сенсационные факты о войне в Ираке… Чтобы наказать бывшего дипломата, придавшего огласку секретным материалам, власти обвиняют его жену в шпионаже и угрожают расправой над семьей...

Страна
США, ОАЭ
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Игра без правил»