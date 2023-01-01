Даг Лайман

Биография

Американский продюсер и режиссер Дуглас (Даг) Эрик Лайман родился 24 июля 1965 г. в Нью-Йорке. Является одним из самых успешных голливудских продюсеров. Снимать короткометражки Лайман начал еще в школе. Учился в Международном центре фотографии. Во время учебы в Университете Брауна он помог создать студенческую станцию кабельного телевидения BTV, став ее менеджером. Он также стал соучредителем Национальной ассоциации вещателей колледжей (NACB), первой торговой ассоциации, ориентированной на студенческие радио- и телестанции. Затем он поступил в аспирантуру Университета Южной Калифорнии, где был назначен руководителем своего пилотного проекта – к/ф «Попадание». Первым большим успешным фильмом Дага Лаймана стал к/ф «Свингеры», выпущенный в 1996 г. Картина была продана компании Miramax за 5;5 миллиона долларов. Затем снимался «Го» (1999), где он выступил также оператором фильма. Фильм стал инди-хитом и собрал в прокате 28;4 миллиона долларов по всему миру при бюджете в 6;5 миллиона. Известен режиссурой фильмов «Свингеры» (1996), «Вперед» (1999), «Идентификация Борна» (2002), «Мистер и миссис Смит» (2005), «Джемпер» (2008), «Грань будущего» (2014) и «Сделано в Америке» (2017). В мае 2020 года сообщалось, что режиссер будет продюсировать первый в истории фильм, снятый в космическом пространстве, вместе с Томом Крузом, Илоном Маском и НАСА, вовлеченными в проект.