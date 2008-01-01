Телепорт (фильм, 2008) смотреть онлайн
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О фильме
Подросток открывает в себе дар телепортации. Фантастический боевик от режиссера «Идентификации Борна» с Хейденом Кристенсеном в главной роли.
Застенчивый пятнадцатилетний парень Дэвид Райс живет с отцом и учится в обычной школе. Одноклассники насмехаются над ним, но единс�твенная подруга Милли не дает его в обиду. Все меняется, когда Дэвид случайно проваливается под лед и после спасения обнаруживает у себя новые способности. Теперь он может телепортироваться в любую точку земного шара. Дэвид использует свою силу, чтобы перемещаться по миру и и красть деньги из закрытых банковских хранилищ. На протяжении восьми лет молодой человек наслаждается беззаботной жизнью, пока за ним не приходит человек по имени Роланд Кокс. Он является членом группы паладинов, чья цель — охота на телепортов.
Сможет ли Дэвид сбежать от преследования, узнаете в динамичном боевике «Телепорт». Фильм смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
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СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевики, Приключения, Криминал, Фэнтези, Триллеры
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
- Режиссёр
Даг
Лайман
- ХКАктёр
Хейден
Кристенсен
- Актёр
Джейми
Белл
- РБАктриса
Рэйчел
Билсон
- Актриса
Дайан
Лэйн
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- МРАктёр
Майкл
Рукер
- Актриса
Аннасофия
Робб
- Актёр
Макс
Тириот
- ДДАктёр
Джесси
Джеймс
- ТХАктёр
Том
Халс
- ДССценарист
Дэвид
С. Гойер
- ДУСценарист
Джим
Улс
- Сценарист
Саймон
Кинберг
- Продюсер
Лукас
Фостер
- Продюсер
Саймон
Кинберг
- Продюсер
Арнон
Милчен
- АСАктёр дубляжа
Александр
Солдатов
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- ККАктриса дубляжа
Ксения
Кладько
- ДЮАктриса �дубляжа
Дарья
Юргенс
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- ЭРХудожница
Элинор
Роуз Гэлбрейт
- ПГХудожник
Питер
Гранди
- ТВХудожник
Томас
Валентайн
- МГХудожница
Магали
Гвидаси
- ЗКМонтажёр
Заар
Клейн
- ДЦМонтажёр
Дон
Циммерман
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл