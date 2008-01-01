Телепорт (фильм, 2008) смотреть онлайн

Подросток открывает в себе дар телепортации. Фантастический боевик от режиссера «Идентификации Борна» с Хейденом Кристенсеном в главной роли.



Застенчивый пятнадцатилетний парень Дэвид Райс живет с отцом и учится в обычной школе. Одноклассники насмехаются над ним, но единс�твенная подруга Милли не дает его в обиду. Все меняется, когда Дэвид случайно проваливается под лед и после спасения обнаруживает у себя новые способности. Теперь он может телепортироваться в любую точку земного шара. Дэвид использует свою силу, чтобы перемещаться по миру и и красть деньги из закрытых банковских хранилищ. На протяжении восьми лет молодой человек наслаждается беззаботной жизнью, пока за ним не приходит человек по имени Роланд Кокс. Он является членом группы паладинов, чья цель — охота на телепортов.



Сможет ли Дэвид сбежать от преследования, узнаете в динамичном боевике «Телепорт». Фильм смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!



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